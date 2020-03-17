living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع انتشار كورونا.. النفط دون 30 دولارا

17
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجعت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل، الاثنين، مع تفاقم تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم مطلع الأسبوع، مما يؤجج المخاوف من ركود عالمي من جراء الإغلاقات، التي تفرضها الحكومات لاحتواء انتشار المرض.
 
في غضون ذلك، تستعر حرب الأسعار بين منتجي النفط الكبيرين السعودية وروسيا بعد فشلهما في الاتفاق على خفض لكبح المعروض مع تأثر الطلب على الخام سلبا من جراء تراجع النشاط الاقتصادي العالمي.
 
وجددت السعودية، الاثنين، عزمها تعزيز الإنتاج إلى مستويات قياسية لاقتناص حصة أكبر من السوق العالمية.
 
وتحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض 3.80 دولار بما يعادل 11.2 بالمئة إلى 30.05 دولار للبرميل، ونزل خام القياس العالمي في وقت سابق إلى 28.52 دولار للبرميل، أدنى مستوياته منذ يناير 2016.
 
وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.03 دولار أو 9.6 بالمئة ليغلق على 28.70 دولار للبرميل، أقل سعر له منذ فبراير 2016.
 
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، إن من المرجح أن تبقي الشركة إنتاج النفط في مايو عند المستويات المرتفعة المقررة لشهر أبريل، مما يشير إلى استعداد أكبر شركة منتجة للخام في العالم للتعايش مع أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت.
 
وذكرت آي.إتش.إس ماركت أن سيل الإمدادات القادم من السعودية ومنتجين آخرين قد يسفر عن أضخم تخمة من معروض الخام في التاريخ.
 
وتقرر إلغاء اجتماع فني لأوبك وغير أوبك كان مقررا له الأربعاء في فيينا في ظل عدم تقدم محاولات الوساطة بين السعودية وروسيا عقب انهيار اتفاقهما الخاص بالإمدادات، حسبما ذكرت مصادر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout