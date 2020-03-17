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ترامب يتوقع موعد نهاية كورونا!

17
MARCH
2020
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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، أن إدارته "تدرس بجدية" إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة، متوقعا انتهاء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة في يوليو أو أغسطس.
 
 
ودعا ترامب إلى تجنب أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
 
وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "توصي إدارتي جميع الأميركيين، بمن فيهم الأصغر سنا ومن يتمتعون بصحة جيدة (...) بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص".
 
وعن توقعاته في شأن مدى استمرار الوباء قال: "إذا قمنا بعمل جيد (...) يتحدث الناس عن يوليو أو أغسطس. شيء من هذا القبيل".
 
وطلب ترامب من الأميركيين أن يكونوا مستعدّين لمعركة طويلة قد تستمر أشهرا لمكافحة الجائحة.
 
كما اعتبر ترامب أنه لا ضرورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقررة الثلاثاء في 4 ولايات بسبب وباء كورونا.
 
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أترك للولايات أن تقرر بنفسها، إرجاء انتخابات هو أمر مهم. لكنني أعتقد أنه لا ضرورة لذلك".
 
ويأتى تصريح ترامب بعيد إعلان حاكم ولاية أوهايو، الجمهوري مايك ديواين، أنّه يقترح تأجيل الانتخابات التمهيدية المقرّرة في ولايته الثلاثاء "حتى 2 يونيو 2020"، مشيراً إلى أنّه سيتمّ لهذه الغاية "رفع دعوى قضائية لتأجيل" الانتخابات نظراً إلى أنّ هذا الأمر ليس من ضمن صلاحياته.
 
ومن المقرّر أن تجري الثلاثاء انتخابات تمهيدية في 4 ولايات هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.
 
وتخطّى عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة، الاثنين، 4200 إصابة، من بينها 74 حالة وفاة.
 
وردّاً على سؤال عن إمكان طلب مساعدة الجيش "لبناء منشآت مؤقتة للمرضى" قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن ندرس هذا الأمر. نحن ندرسه بجدية".
 
وأقر الرئيس الجمهوري بأن الاقتصاد الأميركي قد يكون متجها نحو الانكماش بسبب الوباء، وقال ردا على سؤال في هذا الشأن في البيت الأبيض "قد يكون ذلك ممكنا".
 
والاثنين، شهدت بورصة نيويورك أسوأ جلسة تداول منذ العام 1987، وقد تراجع مؤشر "داو جونز" 12.9 بالمئة أي ما يقارب 3 آلاف نقطة إلى 20.188.52.
 
كذلك انخفض مؤشر إس أند بي 500" إلى 2.386.13 متراجعا 12 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "ناسداك" 12.3 بالمئة إلى 6.904.59.
 
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) قد أعلن، الأحد، مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.
 
 
 
 
 
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