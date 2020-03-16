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تحذير "مرعب" من إيطالي للعالم بشأن فيروس كورونا: لا تكرروا ما فعلناه!

16
MARCH
2020
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ناشد رجل يعيش في حالة الحجر المفروضة في إيطاليا، الدول الأخرى، أن تأخذ وباء كورونا على محمل الجد.

 

ووصف ماتيا فيراريس، الكاتب في صحيفة Il Foglio الإيطالية، بشكل صارخ كيف دفع الفيروس أطباء البلاد إلى حافة الانهيار. وقال إنه في الأسبوع الماضي فقط، كان لدى الدولة الأوروبية نظام رعاية صحية ممولا جيدا، لن يرسل أي شخص بفضله بعيدا عن المستشفى. ولكن الآن، مع امتلاك وحدات عناية مركزة بكامل طاقتها، يضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية حول من يجب معالجتهم.

 

وقال الصحافي إن الوضع أصبح الآن "كما هو الحال زمن الحرب"، متحدثا كيف يتم إجبار المستشفيات المكتظة على وضع الخيام كأجنحة موقتة.

 

وفي الوقت نفسه، يقع استخدام حاويات البضائع للفصل بين الأعداد الكبيرة من المرضى، كما يموت بعض المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الطبي في منازلهم.

 

وصرح فيراريس لصحيفة "بوست غلوب": "في غضون أيام، وقع القضاء على النظام الطبي بالفيروس، وأخفقت أنا والعديد من الإيطاليين الآخرين في أخذه على محمل الجد".

 

والكاتب، الذي يعمل حاليا من منزله، يقول إنه كان ممكنا تجنب هذا الوضع إذا تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في وقت أبكر.

 

وتابع: "إن الطريقة لتجنب أو تخفيف كل هذا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، هي القيام بشيء مشابه لما تفعله إيطاليا والدنمارك وفنلندا الآن، ولكن من دون هدر للأسابيع الفوضوية، حيث نعتقد أن إغلاق والمحال وإلغاء التجمعات العام والتشجيع على العمل من المنزل سيكون كافيا لوقف انتشار الفيروس"

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