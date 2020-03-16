مع تراجع الإصابات.. الصين قلقة من "الخطر" القادم من الخارج

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أعربت الصين، يوم الاثنين، عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الواردة من خارج البلاد، وأنها أصبحت تمثل الخطر الرئيسي، وذلك مع تراجع الإصابات داخل البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيسي.

ووفقا للتلفزيون الرسمي، فقد سجلت العاصمة بكين ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين.

ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج.

وفي غضون ذلك، أفادت السلطات الصحية الصينية بوفاة 14 شخصا بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3213 في أنحاء البلاد.

وسجلت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 13 منها في ووهان عاصمة الإقليم.

وجرى رصد 16 حالة إصابة جديدة يوم الأحد انخفاضا من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة.