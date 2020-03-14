الصين.. ارتفاع طفيف في أعداد ضحايا "كورونا"

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سجلت أعداد المصابين وحالات الوفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد، التي تعلنها الصين يوميا، ارتفاعا طفيفا، السبت.



وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، الجمعة، ارتفاعا من 8، الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80824 حتى الآن.أما عدد وفيات الجمعة فقد بلغ 13، مقابل 6 وفيات فقط الخميس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 3189.

وجميع حالات الوفاة الأخيرة كانت في مركز تفشي المرض مقاطعة خوبي وسط الصين، وتم تسجيل 10 منها في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.