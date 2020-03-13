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الكشف عن تاريخ أول إصابة بفيروس كورونا

13
MARCH
2020
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أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ ستار، استنادا إلى الوثائق الحكومية، بأن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين سجلت في 17 نوفمبر 2019.

ووفقا للصحيفة، يعتقد أن أول شخص أصيب بفيروس كورونا الجديد كان رجلا بمحافظة هوبي عمره 55 سنة، حيث أصيب بفيروس SARS-CoV-2 في شهر نوفمبر. وتضيف الصحيفة أنه سجلت في نفس الشهر تسع إصابات في المحافظة، ولكن لم يحدد الأطباء من منهم أصيب أولا. وبلغ عدد المصابين 27 شخصا في 15 ديسمبر 2019 وفي الأول من يناير 2020 كان عددهم قد ارتفع إلى381.

ولم تعلن السلطات عن انتشار فيروس كورونا الجديد إلا في نهاية ديسمبر 2019.

ووفقا لآخر الاحصائيات، بلغ عدد المصابين بفيروس SARS-CoV-2 في العالم 128 ألف شخص توفي أكثر من 4.7 ألف منهم، وتم شفاء أكثر من 68 ألفا.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في صيف 2018 وضع خبراء مركز السلامة الصحية بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، سيناريو لوباء يسببه فيروس الإنفلونزا، يشبه في سلوكه الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي الشاذ. وقد احتسب الباحثون حينها أن عدد ضحايا هذا الفيروس ستبلغ بعد سنتين من تفشيه، 150 مليون شخص، وإذا لم تبذل الجهود اللازمة لوقف انتشاره وابتكار لقاح ضده سيقضي على حياة مليار إنسان تقريبا.

 

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