سياسيون وفنانون ورياضيون في قبضة كورونا

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وصل فيروس كورونا المستجد إلى الطبقات السياسية في قارتي أوروبا وأميركا، ونال من فنانين ورياضيين. فهذا الفيروس لا يعترف بأي حدود، ولا يفرق بين الناس.



فيروس كوفيد-19، أو كورونا المستجد، لا يعرف حدودًا، ولا يتثني أحدًا، فقيرًا كان أم غنيًا، مسؤولًا كان أم مواطنًا عاديًا، رياضيًا معروفًا كان أم مغمورًا. فالمرض أصاب مسؤولين في دول كثيرة، وبينهم من تأكدت إصابتهم بالعدوى بينهم وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، وهي التي قابلت المئات في البرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي، وحضرت حفلًا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن دوريس معزولة وتتعافى.



شرقًا وغربًا

في كندا، أفادت المعلومات الخميس أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو موجود في العزل، وأن زوجته تخضع للفحص للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقرر ترودو عزل نفسه ذاتيًا بعد ظهور أعراض كورونا على زوجته، ليعمل من منزله في إجراء وقائي.

في فرنسا، أكَّدت الحكومة إصابة وزير الثقافة فرانك ريستير بفيروس كورونا المستجد، ووزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، إلى 7 نواب آخرين معهم أندريه شاسيغن، رئيس كتلة النواب الشيوعيين.

كما أعلنت بولندا إصابة القائد العام للقوات المسلحة البولندية الجنرال أروسلاف ميكا بالفيروس، وذلك بعد عودته من اجتماع عسكري في ألمانيا. وحجرت السلطات البولندية على مرافقي الجنرال، وألغت جميع الفعاليات المدنية والعسكرية التي تشمل تجمعات كبيرة.

في إيطاليا، التي تشهد تفشيًا واسع النطاق للفيروس، أعلنت الحكومية الأحد الماضي إصابة ألبرتو سيريو، رئيس إقليم بييمونتي بفيروس كورونا, وسيريو هو ثاني رئيس إقليم يصاب بالمرض في غضون 24 ساعة بعد زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم نيكولا زينجاريتي.

وفي إسبانيا، أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا، كما تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي.

كما أعلنت البرازيل إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، وإخضاع الرئيس جايير بولسونارو للملاحظة بعد تأكد إصابة الوزير الذي رافقه في زيارة إلى أميركا الأسبوع الماضي، علمًا أن الوزير البرازيلي المصاب شارك في لقاء ضم الرئيس البرازيلي والرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه.

كما أصيب رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا بالفيروس، بحسب تقارير صحفية برتغالية.

لا شك في أن إيران تشهد أوسع تفشيًا لفيروس كورونا في طبقتها الحاكمة. وجديد ذلك ما أفادت به وكالة "فارس" الإيرانية بإصابة محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالفيروس.

كما نشرت الوكالة الثلثاء قائمة بالمسؤولين المصابين بكورونا، أبرزهم أربعة وزراء في الحكومة (نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة) وخمسة من نواب البرلمان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الخميس بوفاة محمود بلارك، نائب قائد مقر القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في الشؤون اللوجيستية، جراء إصابته بكورونا.

وأكدت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني مساء الأربعاء أيضاً، وبعد أيام من التكهنات، إصابة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالفيروس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف وفاة 5 من عناصر الحرس بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس.

هذا وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت إصابة معصومة ابتكار، نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة في إيران، بالفيروس، ونائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، والنائب الإصلاحي محمود صادقي، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور. كما أودى الفيروس بحياة سيد هادي خسروشاهي، الدبلوماسي والسياسي الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السابق.



لم يوفر فنانين ولا رياضيين

أعلن الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس الخميس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

في لبنان أعلنت العارضة لجين عضاضة، أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي، إصابتها بفيروس كورونا الجديد عقب عودتها من لندن إلى بيروت، حيث أخضعت للحجر الصحي.

على الصعيد الرياضي، أعلن فانغيليس ماريناكيس، مالك نادي أولمبياكوس متصدر ترتيب الدوري اليوناني لكرة القدم، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافعه دانييلي روجاني، وقبله إصابة تيمو هوبرز مدافع فريق هانوفر الألماني.

كما أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة لاعبه مانولو غابياديني بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بالفيروس بعد مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني.

وقررت السلطات الإسبانية تعليق الدوري الإسباني لكرة القدم لمدة أسبوعين على الأقل، إثر وضع فريق ريال مدريد كاملًا في الحجر الصحي، بعدما تأكدت إصابة لاعب في فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد يستعمل تجهيزات التدريب التي يستعملها فريق كرة القدم. وقال نادي ريال مدريد في بيان: "تقرر إخضاع فريقي كرة السلة وكرة القدم للحجر الصحي لأن الفريقين يستعملان التجهيزات التدريبية نفسها".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه سيعيد تقييم الوضع بعد إنهاء فترة الحجر الصحي بالنسبة "للنوادي التي سجلت إصابات، وكذا أي حالات طارئة أخرى".

وكشفت تقارير صحافية الخميس عن عدم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه يوفنتوس الإيطالي، وتواجده في الحجر الصحي، بعدما أعلن متصدر الدوري عن ثبوت إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، وإجراء العزل على جميع الفريق وأعضاء النادي.

في الولايات المتحدة، تقرر تعليق دوري كرة السلة للمحترفين حتى إشعار آخر، على خلفية إصابة لاعب يرجح أنه الفرنسي رودي غوبير، بحسب ما أعلنته رابطة دوري "أن بي آي".