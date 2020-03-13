living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التراجع مستمر بأعداد ضحايا "كورونا" في الصين

13
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجل عدد المصابين والوفيات من جراء فيروس "كورونا" المستجد في الصين تراجعا جديدا، حسب أرقام رسمية أعلنتها بكين، الجمعة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضا من 15 في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80813 حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية الخميس 3176، بزيادة 7 حالات عن اليوم السابق.

وفي مركز تفشي المرض، مقاطعة خوبي وسط الصين، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة كلها في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

وكانت الصين أعلنت الخميس أنها تجاوزت ذروة تفشي "كورونا"، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة في الصين، مما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

من جهة أخرى، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7979 حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه التراجع في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل الخميس، البالغ 114 حالة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout