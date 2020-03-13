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"يويفا" يحسم مصير دوري الأبطال وكأس الأمم

13
MARCH
2020
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دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس الى اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.


وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (..) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا، وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية"، التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.

وفي بيان منفصل، أعلن الاتحاد تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وجاء التأجيل غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس، دانييلي روغاني، بالفيروس مما دفع إلى ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي، الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، مما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات "الليغا" للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وكتب الاتحاد القاري في بيان "بعد الحجر الطبي المفروض على لاعبي يوفنتوس وريال مدريد، تم تأجيل مباراتيهما في المسابقة القارية".

وأعلن ريال مدريد الخميس فرض الحجر على لاعبيه، بعد تسجيل إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الملكي بالفيروس، مما استتبع تعليق مرحلتين على الأقل من الدوري الإسباني.دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس الى اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.


وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (..) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا، وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية"، التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.

وفي بيان منفصل، أعلن الاتحاد تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وجاء التأجيل غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس، دانييلي روغاني، بالفيروس مما دفع إلى ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي، الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، مما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات "الليغا" للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وكتب الاتحاد القاري في بيان "بعد الحجر الطبي المفروض على لاعبي يوفنتوس وريال مدريد، تم تأجيل مباراتيهما في المسابقة القارية".

وأعلن ريال مدريد الخميس فرض الحجر على لاعبيه، بعد تسجيل إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الملكي بالفيروس، مما استتبع تعليق مرحلتين على الأقل من الدوري الإسباني.وسبق للاتحاد القاري ان أعلن إرجاء مباراتين في "يوروبا ليغ" الخميس، بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي من جهة، وإنتر ميلانو الإيطالي وخيتافي الإسباني من جهة أخرى، في ظل وقف الرحلات بين البلدين.

 

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