كوريا الجنوبية تسمح للموظفين بالعمل عن بعد للحد من تفشي كورونا

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أتاحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس نظام عمل مرن، يسمح للموظفين الحكوميين بالعمل عن بعد ووفق ساعات مرنة، في إطار الجهود الهادفة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

ويسمح النظام الجديد للموظفين بالتناوب والعمل عن بعد، سواء من المنزل أو ما يسمى بمراكز العمل الذكية التي تديرها الحكومة.

وتشتمل التعليمات الجديدة على تغيير مواعيد التنقل والغداء الخاصة بالعمال، لتقليل كثافة المكاتب والتواصل المباشر بين الموظفين، كما تنص على أن يقوم كل فريق بتعيين موظف يتحقق مرتين في اليوم مما إذا كان هناك فرد في الفريق يعاني من أعراض الفيروس.

وتأتي القواعد الجديدة، وهي الأقوى في ما يتعلق بالموظفين الحكوميين، وسط المخاوف من احتمال إصابة المزيد من الموظفين بالفيروس الذي أصاب أكثر من 7 آلاف و800 شخص في البلاد حتى الآن.