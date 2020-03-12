اخر أخبار وباء كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل إصابات جديدة حول العالم، في حين تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ4 آلاف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.

وأضاف: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة. لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وأكد المدير العام للمنظمة الدولية أن "توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغير تقييم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، كما لا يغير ما يتعين على الدول القيام به".

ارتفاع حصيلة الوفيات بـ"كورونا" في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 429.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور للتلفزيون الإيراني الرسمي: "رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075"، وفق ما نقلت "رويترز".

الجزائر تسجل أول وفاة بكورونا

سجلت الجزائر أول حالة وفاة بفيروس كورونا الخميس حسب ما أوردته الإذاعة الرسمية، دون أن يحدث أي زيادة في الإصابات العشرين المؤكدة حتى الآن ومعظمها في مدينة البليدة.

وسجلت الهند، الأربعاء، أول حالة وفاة بسبب "كورونا" لرجل يبلغ من العمر 76 عاما. وكتب بي سريرامولو، وزير الصحة في ولاية كارناتاكا، في تغريدةعلى تويتر إن السلطات تتخذ حاليا إجراءات تتبع المخالطين له والعزل وإجراءات أخرى تتعلق بالأمر.

الإمارات تسجل إصابات جديدة بكورونا مرتبطة بالسفر للخارج

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، ليبلغ بذلك تعداد المصابين بالمرض في الدولة 85.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن جميع الحالات الجديدة كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وهي مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا.

تطورات كورونا في أوروبا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا قفز إلى 84 الخميس ارتفاعا من 47 حالة وفاة الأربعاء.

وأوردت الوزارة أن عدد الإصابات زاد من 2140 الأربعاء إلى 2968 الخميس.

وقررت الحكومة الليتوانية، الخميس، إغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة أسبوعين جراء انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الحكومة التشيكية حالة الطوارئ لمواجهة انتشار كورونا، في حين قررت سلوفاكيا إغلاق المطارات الدولية ووقف خدمات النقل البري منعا لانتشار الفيروس.

وفي هولندا قال مسؤولون من قطاع الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بنسبة 22 بالمئة إلى 614 حالة الخميس.

الصين تعلن "تطورا كبيرا" بشأن كورونا

كشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الخميس، أن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80793 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات من جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، 10 حالات من الوفيات الجديدة، ومنها 7 حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وذكرت مقاطعة هوبي الصينية في بيان الخميس، أنه تم البدء في رفع القيود على الإنتاج وتخفيف القيود على السفر لبعض المناطق.

إصابات في تايلاند وأول وفاة باليونان

سجلت تايلاند الخميس، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 70.

أما اليونان فقد أعلنت الخميس، عن أول حالة وفاة بكورونا لرجل يبلغ من العمر 66 عاما.

أميركا تنصح رعاياها بإعادة التفكير في السفر

أصدرت الخارجية الأميركية بيانا على موقعها الإلكتروني الأربعاء، تنصح فيه المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا.

وجاء في البيان "تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بإعادة التفكير في السفر للخارج نظرا للتأثير العالمي لفيروس كوفيد 19".

وأضاف البيان: "مناطق كثيرة في أنحاء العالم تشهد الآن تفشيا لفيروس كوفيد 19 وتتخذ إجراءات ربما تقيد حركة المسافر بما في ذلك الحجر الصحي والقيود على الحدود".

السعودية تحظر السفر لأوروبا.. وعدد من الدول

أعلنت الحكومة السعودية، ليل الأربعاء الخميس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي، التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال".

وأضافت: "وتقرر أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه".

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في السعودية من مواطني دولتي الفلبين والهند ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.