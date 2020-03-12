living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آخر تطورات فيروس "كورونا" المستجد عالمياً!

12
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يواصل فيروس "كورونا" المستجد تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.

وفي ما يأتي آخر تطورات الفيروس في العالم:
- أكثر من 127 ألف إصابة منذ كانون الأول، سجلت 127 ألف إصابة في 115 بلدا ومنطقة بينها 4687 وفاة، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على معطيات رسمية إلى حدود الساعة 00،12 باوقيت غرينتش اليوم.

الدول الأكثر تضررا: الصين القارية (80793 حالة بينها 827 وفاة وشفي أكثر من 3 أرباعها)، إيطاليا (12462 اصابة بينها 827 وفاة)، إيران (10075 اصابة بينها 429 وفاة)، كوريا الجنوبية (7869 اصابة بينها 66 وفاة)، فرنسا (2281 بينها 48 وفاة).

- الولايات المتحدة تمنع دخول الأوروبيين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق دخول المسافرين الذين أقاموا أخيرا في أوروبا، على أن يستمر الحظر 30 يوما. ويدخل هذا الإجراء حيز النفاذ الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش السبت. ولا يشمل المملكة المتحدة.

وينطبق الحظر على جميع من أقاموا في منطقة شنغن التي تشمل 22 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وأربع دول اوروبية أخرى (سويسرا، ليختنشتاين، النرويج، ايسلندا) لفترة 14 يوما قبل وصولهم المتوقع إلى الولايات المتحدة.

واستثني من هذا القرار المواطنون الأميركيون والمقيمون الدائمون في الولايات المتحدة.

- تراجع البورصات -
بعد البورصات الآسيوية، سجلت بورصات باريس وفرانكفورت ولندن وميلانو ومدريد تراجعات، فيما علق التداول في بورصة وول ستريت 15 دقيقة.

- قيود وإغلاقات وتأجيلات
أغلقت إيطاليا الحانات والمطاعم والمتاجر (باسثناء المحال الغذائية والصحية). وسيغلق مطار روما شيامبينو بداية من غد وستقلص الرحلات الدولية في مطار فيوميتشينو انطلاقا من 17 آذار.

وستغلق إيرلندا المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية اعتبارا من غد وحتى 29 آذار.

وأغلقت سيري لانكا مدارسها أيضا لعطلة مدرسية تمتد 3 أسابيع.

وأغلقت كازاخستان المدارس وقاعات السينما والجامعات، وألغت جميع الفعاليات العامة.
وأغلقت نيودلهي المدارس حتى نهاية الشهر.
ومنع كانتون تيسينو السويسري، الحدودي مع إيطاليا، كل التجمعات التي تشمل أكثر من 50 شخصا.
وأجلت المهمة الروسية الأوروبية نحو المريخ، التي تحمل اسم "اكسومارس"، إلى عام 2022.
وأغلقت براغ حدودها أمام مواطني 15 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

- عزل نجم هوليودي -
أعلنت اصابة أول نجم هوليودي بفيروس "كورونا" المستجد، ووضع توم هانكس في الحجر بمستشفى أسترالي رفقة زوجته بعد تأكد اصابته.
وسيجرى فحص جميع أعضاء الحكومة الإسبانية عقب إصابة وزيرة بكوفيد-19.

- اضطراب في الرياضة
أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) والدوري الأوروبي لكرة السلة تعليق أنشطتها.

وعلق الدوري الاسباني لكرة القدم لمرحلتين على الأقل، ووضع فريقا كرة القدم والسلة لنادي ريال مدريد في الحجر.
وألغيت نهائيات بطولة العالم للتزلج الألبي المقامة في سلوفينيا.

- العمل من المنزل
وجه موقع التواصل الاجتماعي الأميركي "تويتر" جميع موظفيه للعمل من منازلهم.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout