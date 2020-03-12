آخر تطورات فيروس "كورونا" المستجد عالمياً!

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يواصل فيروس "كورونا" المستجد تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.

وفي ما يأتي آخر تطورات الفيروس في العالم:

- أكثر من 127 ألف إصابة منذ كانون الأول، سجلت 127 ألف إصابة في 115 بلدا ومنطقة بينها 4687 وفاة، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على معطيات رسمية إلى حدود الساعة 00،12 باوقيت غرينتش اليوم.

الدول الأكثر تضررا: الصين القارية (80793 حالة بينها 827 وفاة وشفي أكثر من 3 أرباعها)، إيطاليا (12462 اصابة بينها 827 وفاة)، إيران (10075 اصابة بينها 429 وفاة)، كوريا الجنوبية (7869 اصابة بينها 66 وفاة)، فرنسا (2281 بينها 48 وفاة).

- الولايات المتحدة تمنع دخول الأوروبيين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق دخول المسافرين الذين أقاموا أخيرا في أوروبا، على أن يستمر الحظر 30 يوما. ويدخل هذا الإجراء حيز النفاذ الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش السبت. ولا يشمل المملكة المتحدة.

وينطبق الحظر على جميع من أقاموا في منطقة شنغن التي تشمل 22 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وأربع دول اوروبية أخرى (سويسرا، ليختنشتاين، النرويج، ايسلندا) لفترة 14 يوما قبل وصولهم المتوقع إلى الولايات المتحدة.

واستثني من هذا القرار المواطنون الأميركيون والمقيمون الدائمون في الولايات المتحدة.

- تراجع البورصات -

بعد البورصات الآسيوية، سجلت بورصات باريس وفرانكفورت ولندن وميلانو ومدريد تراجعات، فيما علق التداول في بورصة وول ستريت 15 دقيقة.

- قيود وإغلاقات وتأجيلات

أغلقت إيطاليا الحانات والمطاعم والمتاجر (باسثناء المحال الغذائية والصحية). وسيغلق مطار روما شيامبينو بداية من غد وستقلص الرحلات الدولية في مطار فيوميتشينو انطلاقا من 17 آذار.

وستغلق إيرلندا المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية اعتبارا من غد وحتى 29 آذار.

وأغلقت سيري لانكا مدارسها أيضا لعطلة مدرسية تمتد 3 أسابيع.

وأغلقت كازاخستان المدارس وقاعات السينما والجامعات، وألغت جميع الفعاليات العامة.

وأغلقت نيودلهي المدارس حتى نهاية الشهر.

ومنع كانتون تيسينو السويسري، الحدودي مع إيطاليا، كل التجمعات التي تشمل أكثر من 50 شخصا.

وأجلت المهمة الروسية الأوروبية نحو المريخ، التي تحمل اسم "اكسومارس"، إلى عام 2022.

وأغلقت براغ حدودها أمام مواطني 15 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

- عزل نجم هوليودي -

أعلنت اصابة أول نجم هوليودي بفيروس "كورونا" المستجد، ووضع توم هانكس في الحجر بمستشفى أسترالي رفقة زوجته بعد تأكد اصابته.

وسيجرى فحص جميع أعضاء الحكومة الإسبانية عقب إصابة وزيرة بكوفيد-19.

- اضطراب في الرياضة

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) والدوري الأوروبي لكرة السلة تعليق أنشطتها.

وعلق الدوري الاسباني لكرة القدم لمرحلتين على الأقل، ووضع فريقا كرة القدم والسلة لنادي ريال مدريد في الحجر.

وألغيت نهائيات بطولة العالم للتزلج الألبي المقامة في سلوفينيا.

- العمل من المنزل

وجه موقع التواصل الاجتماعي الأميركي "تويتر" جميع موظفيه للعمل من منازلهم.