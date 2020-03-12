الصين تعلن تجاوزها "ذروة" تفشي كورونا

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أعلنت الصين الخميس، إنها تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات، في بلد أصيب فيه أكثر من 80750 شخص بالفيروس.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة في الصين، ما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهو ما يمثل انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق.

وذكرت مقاطعة هوبي الصينية في بيان الخميس، أنه تم البدء في رفع القيود على الإنتاج وتخفيف القيود على السفر لبعض المناطق.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد زار مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء،‭ ‬حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، والعاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".