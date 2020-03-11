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مزارع يوناني يفرق جموع المهاجرين مستخدما جراره...فيديو

11
MARCH
2020
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قام مزارع يوناني بالتدخل لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين الذين تجمعوا على الحدود اليونانية من أجل عبورها، مستخدما جراره الزراعي في ذلك تحت أنظار قوات الشرطة الموجودة في المكان.
 
استخدم المزارع جراره من أجل إبعاد المهاجرين الذين تجمعوا بالقرب من الحاجز الحدودي مع تركيا، حيث قام بالتجوال على طول الشريط بجراره ليرش المهاجرين بسائل كان قد وضعه في خزان خلفه.
 
وأظهرت المقاطع المصورة التي جرى تصويرها كيف استطاع المزارع تفريق جموع المهاجرين الذين تجمعوا على الطرف التركي محاولين اختراق الحاجز.
 
في الوقت الذي راقبت فيه عناصر الشرطة اليونانية الموجودة في المكان ما يفعله المزارع، ليدعموه بالقول "أحسنت! إنهم يركضون كالفئران".
 
وكانت تركيا قد أعلنت، في 28 فبراير/ شباط، إنها ستسمح للمهاجرين بعبور الحدود إلى أوروبا، مضيفة أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من اللاجئين في ظل احتمال حدوث موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا.
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