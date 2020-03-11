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وزير الصحة الألماني: غلق الحدود لن يوقف انتشار فيروس كورونا

11
MARCH
2020
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أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء، أن مقترح غلق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار فيروس كورونا في البلاد، رافضا المطالب بمنع دخول الزوار من إيطاليا.
 
وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" ترجمتها وكالة "رويترز"، قال سبان إن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد.
 
وتابع: "الفيروس موجود في ألمانيا، إنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود. عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
 
وسجلت ألمانيا نحو 1300 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا، وتعد رابع أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيًا للفيروس الجديد، بعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
 
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 65 ألفا.
 
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.
 
وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
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