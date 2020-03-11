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بايدن لساندرز: معا سوف نهزم ترامب

11
MARCH
2020
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مد جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية يده إلى بيرني ساندرز، الثلاثاء، ليقول له إن باستطاعتهما العمل معا لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمير.
وفي كلمة له بعد فوزه بمندوبي 3 ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، الثلاثاء، قال بايدن إنه وساندرز يتشاطران "هدفا مشتركا".
 
وأضاف "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".
 
وتابع: "معا سوف نهزم دونالد ترامب (...) وسوف نوحد هذه الأمة".
 
من جانب آخر، تشير التوقعات إلى فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتقدم خطوة كبيرة نحو نيل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية ويوجه ضربة قاسمة لمنافسه بارني ساندرز، الذي تبددت آماله في المنافسة.
 
وأشارت توقعات مركز إديسون للأبحاث وشبكات تلفزيونية إلى أن بايدن، نائب الرئيس الأميركي خلال رئاسة باراك أوباما، سيحقق الفوز في ولايتي ميزوري ومسيسبي في الوقت الذي أجرت فيه 6 ولايات انتخابات تمهيدية في السباق لاختيار مرشح للحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
 
والفوز المتوقع يضع بايدن (77 عاما) على مسار الترشح لمواجهة ترامب في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر بعد أن أصبح المرشح الأبرز بتحقيق سلسلة انتصارات على ساندرز (78 عاما) في انتخابات يوم الثلاثاء العظيم التي أجريت الأسبوع الماضي في 14 ولاية أميركية.
 
كان ساندرز وهو اشتراكي ديمقراطي وسناتور أميركي عن فيرمونت يأمل في تحقيق فوز مفاجئ في ميشيغان يبقي على آماله الضئيلة في المنافسة على الترشح لانتخابات الرئاسة ولكن يبدو أن هذه الآمال بعيدة تماما مما يجعل مسعاه نحو الوصول إلى البيت الأبيض في مهب الريح.
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