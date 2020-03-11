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كفالة "برائحة ماريغوانا" تقود امرأة لسجن طويل

11
MARCH
2020
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أوقفت السلطات في ولاية لويزيانا الأميركية امرأة على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات بعدما خلصت الشرطة إلى أنها دفعت 5 آلاف دولار كفالة لسجين "وبها رائحة ماريغوانا نفاذة".
وبدأت السلطات التحقيق مع ستورمي لين بارفيت (33 عاما)، الجمعة، فور زيارتها لسجن آشلاند لدفع كفالة لنزيل محتجز هناك على خلفية اتهامات مرتبطة بالمخدرات، حسبما قال قائد شرطة المنطقة تيربون باريش في بيان نقلته وسائل إعلام محلية.
 
ووفقا للبيان، فبعد شم رائحة النقود، فتش محقق سيارتها بينما كانت ما زالت في السجن ووجد ما يقرب من 40 ألف دولار في الداخل، إلى جانب حوالي 100 حبة كلونوبين مخدرة وبطاقة طابع طعام غير مسجلة.
 
وأفادت وسائل الإعلام بأن المحققين عثروا على مئات من الحبوب الإضافية والنقود بالإضافة إلى الماريغوانا والكوكايين وأدوات الزينة خلال تفتيش منزل المرأة في وقت لاحق.
 
وقالت السلطات إن بارفيت وجهت إليها اتهامات بحيازة متعددة بقصد توزيع المخدرات، و4 تهم تتعلق بالاستخدام غير المشروع لعقار خاضع للرقابة في وجود أشخاص دون سن 17 عاما، مع نقل مواد مهربة إلى أو في مؤسسة إصلاحية، وتهم أخرى ذات صلة.
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