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فيروس كورونا.. أحدث الأخبار وآخر المستجدات

11
MARCH
2020
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تسابق دول العالم الزمن لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح، وتسبب بوفيات تخطت حاجز الـ4 آلاف.
 
 
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.
 
وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.
 
وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
 
أعلنت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة نادين دوريس أن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعزل الصحي الذاتي.
 
وأضافت دوريس في بيان أنها اتخذت "كل الاحتياطات‭‭ ‬‬الموصي بها" بمجرد إبلاغها بنتيجة التشخيص.
 
وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن دوريس التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.
 
من جانبه قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر إنه يشعر "بأسف بالغ"‭‭ ‬‬لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس، مضيفا  "لقد فعلت الصواب بعزل نفسها في المنزل".
 
وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا أعلنوا الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جرّاء الإصابة بفيروس كورونا إلى ست حالات،
وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس ارتفع من 319 إلى 373.
 
أول وفاة في بنما
 
أكدت وزارة الصحة في بنما الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
 
وكان وزير الصحة قال يوم الاثنين إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.
 
أكثر من 200 إصابة في كوريا الجنوبية
 
سجلت كوريا الجنوبية بحسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.
 
أول حالات إصابة بكورونا في جامايكا وبوليفيا
 
أكدت وزارة الصحة في جامايكا ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة كينغستون.
 
وقالت الوزارة في بيان إن الحالة لامرأة جاميكية كانت قد "وصلتإ لى البلاد قادمة من المملكة المتحدة".
 
وفي بوليفيا أعلن وزير الصحة أنيبال كروز تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد.
 
وقررت باراغواي تعليق الدراسة في المدارس العامة ومنع التجمعات الكبيرة لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وتأكيد ظهور حالتين مصابتين بالمرض في البلاد.
 
تركيا تسجل الإصابة الأولى
 
كشفت تركيا، الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصاب رجل عاد مؤخرا من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية "جيدة".
 
وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في خطاب عبر التلفزيون إنه "مساء الثلاثاء جاءت نتيجة اختبار مريض يشتبه في أنه يحمل فيروس كورونا إيجابية".
 
وأضاف أن المريض أصيب على الأرجح بمرض "كوفيد-19" خلال رحلة إلى دولة اوروبية، رافضا في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.
 
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