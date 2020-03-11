تركيا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، مساء يوم الثلاثاء، إصابة مواطن تركي بفيروس كورونا.







وقال قوجا في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي عربي"، "إن المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

وأضاف وزير الصحة التركي، أنه يحذر المواطنين من السفر للخارج، ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، ويطالبهم باتباع كافة طرق الحماية من فيروس كورونا المعلن عنها من قبل الوزارة.

وأكد قوجا، أن كافة المؤسسات المعنية بالدولة وضعت الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اتهمت وزارة الصحة التركية الدول الأوروبية بالتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.