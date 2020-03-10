هل خضع ترامب لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا"؟

A + A -

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا رغم أنّ‭ ‬إثنين على الأقل من أعضاء الكونغرس الذين التقى معهم في الآونة الأخيرة أعلنا خضوعهما للحجر الصحي الذاتي بعد حضور مؤتمر مع شخص تأكدت إصابته بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشمان في بيان: "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19 كما لم تظهر عليه أي أعراض. الرئيس ترامب لا يزال في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".