منظمة الصحة تحذر: خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات فعليا جدا

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نبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس اليوم، الى ان "خطر حصول وباء جراء فيروس كورونا المستجد الذي اصاب أكثر من 110 الاف شخص في العالم، بات فعليا جدا"، وقال في مؤتمر صحافي في جنيف: "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فان خطر حصول وباء بات فعليا جدا"، لكنه تدارك انه "سيكون الوباء الاول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه. لسنا تحت رحمة الفيروس لان القرارات التي نتخذها جميعا يمكن ان تؤثر في مسار الوباء".

اضاف: "رغم اننا نسمي ذلك وباء فاننا قادرون على السيطرة عليه. علينا ان نتذكر بانه عبر خطوات سريعة وحاسمة نستطيع ابطاء فيروس كورونا والحؤول دون اصابات جديدة".

ووجه رسالة اخرى ايجابية موضحا ان "معظم من اصيبوا سيشفون"، لافتا الى انه "من اصل ثمانين الف اصابة سجلت في الصين، بؤرة الوباء، فان اكثر من سبعين في المئة تعافوا".

ودعا "الدول الى عدم الاستخفاف بفيروس كورونا بذريعة انه يصيب خصوصا المسنين"، مؤكدا ان "كل انسان له اهميته".

راين

وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الحالات الطارئة في منظمة الصحة مايكل راين "بخلاف الانفلونزا، نستطيع التصدي لكورونا، نستطيع ابطاء انتشاره"، مبديا امله في ان "تتيح اجراءات الحجر التي اتخذتها ايطاليا احتواء الوباء بهدف السماح لدول اخرى بالاستعداد في شكل افضل".

اضاف: "لست قلقا من كلمة وباء، ما يقلقني اكثر هو رد فعل العالم"، داعيا الجميع الى "النضال للقضاء على كورونا".