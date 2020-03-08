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مأساة "فندق كورونا".. القتلى في ارتفاع والعشرات تحت الأنقاض

8
MARCH
2020
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أعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع عدد القتلى من جراء انهيار فندق كان يستخدم لعزل المصابين بفيروس "كورونا" المستجد شرقي البلاد، إلى 10 أشخاص "على الأقل".
 
وقالت وزارة الشؤون الطارئة في الصين على موقعها الإلكتروني، إن من أصل 71 شخصا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق الواقع بمقاطعة فوجيان، تم إخراج 42 من تحت الأنقاض من بينهم 5 أشخاص في حالة خطيرة، و4 قتلى، قبل أن ترفع عددهم إلى 10 في وقت لاحق.
 
وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع "ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية، وبدت واجهة المبنى مدمرة تماما بينما ظهر هيكله المعدني.
 
وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عامل إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة، للمساهمة في جهود الإنقاذ.
 
وسجلت تشوانتشو 47 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما استخدم الفندق الذي افتتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بالفيروس، بحسب صحيفة "الشعب" اليومية.
 
وشهدت الصين حوادث مشابهة تشمل انهيار مبان وحوادث دامية في مواقع البناء، تنسب عادة إلى النمو السريع الذي تشهده البلاد مع تجاهل معايير السلامة بشكل واسع من قبل المقاولين.
 
ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في 2016، عندما انهارت سلسلة مبان متعددة الطوابق تؤوي عمالا في مدينة ونتشو.
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