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الصين تسجل تراجعا في عدد الوفيات بـ"كورونا"

8
MARCH
2020
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سجل عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت مساء السبت عن وفاة 27 شخصا وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و695 شخصا، بما في ذلك 20533 مريضا، (من بينهم 5264 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3097 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 57 ألفا و65 شخصا بعد شفائهم".
 
وبسياق متصل أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7134، بعد تسجيل 93 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
 
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية 50 حالة حتى الآن.
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