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ابن سلمان يعتقل شقيق الملك السعودي أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه نواف

7
MARCH
2020
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 كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر في الاسرة الملكية السعودية وأخرى مقربة من الاسرة الملكية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل كل من الامير أحمد بن عبد العزيز – وهو شقيق الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز – وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وشقيقه نواف بن نايف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يتزامن مع نكسات يتعرض لها إبن سلمان، من بينها عدم احراز الكثير من التقدم في مشاريعه حول "تحديث" الإقتصاد السعودي. كما لفتت في نفس السياق إلى أن المخاوف من فيروس الكورونا أدت إلى تراجع حاد في سعر النفط، منبهة في الوقت نفسه إلى أن النفط هو مصدر الدخل الاساس للسعودية.

كذلك أشارت الصحيفة إلى تعثر الحرب السعودية على اليمن والأزمة الإنسانية الناتجة عن هذه الحرب، بالإضافة إلى الانتقادات التي تعرض لها إبن سلمان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

هذا وقالت الصحيفة إن هذا التطور ربما سببه الصراع على السلطة داخل السعودية لفترة ما بعد الملك سلمان.

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