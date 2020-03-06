«الصحة العالمية»: لا نتوقع اختفاء كورونا في الصيف

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أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف شخص.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة حول تطورات الفيروس، إن أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «نعمل على تطوير اللقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا»، ودعا غيبريسوس إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أنه يجب تجنب إلقاء اللوم في انتشار الفيروس. وأكدت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي، «لا نتوقع اختفاء فيروس كورونا المستجد في الصيف، لكننا نأمل أن يقلّ»