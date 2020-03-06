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إطلاق غاز مسيل للدموع من تركيا صوب حرس الحدود اليوناني

6
MARCH
2020
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 احتدم التوتر على حدود البر الرئيسي لليونان مع تركيا في وقت مبكر يوم الجمعة حيث أُطلق وابل من عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب التركي من السياج باتجاه حرس الحدود اليوناني.
 
والموقف متوتر في منطقة كاستانيي الحدودية منذ 28 فبراير شباط، عندما قالت أنقرة إنها لن تمنع بعد الآن تحرك آلاف المهاجرين لديها صوب أوروبا وهو ما كانت تفعله من قبل بموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
 
وشاهد مراسل رويترز القوات اليونانية تستخدم مدفع مياه في محاولة لتفريق المحتشدين على الحدود، وأعقب ذلك إطلاق وابل من عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب الآخر.
 
ووصفت أثينا المواجهات بأنها تهديد للأمن القومي وأجرى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مشاورات مع القادة الأوربيين لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 حينما تدفق عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.
Reuters
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