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حالة الطوارئ في ولاية أميركية.. وارتفاع "وفيات كورونا"

6
MARCH
2020
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أعلنت ولاية مريلاند الأميركية، مساء الخميس، حالة الطوارئ بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى 12 حالة.


وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات، ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها 6 حالات وفاة.

وقال باحثون في مركز (فريد هتشينسون) لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن، الأحد الماضي، إن لديهما أدلة على أن الفيروس ربما كان ينتشر في ولاية واشنطن لمدة منذ نحو 6 أسابيع، قبل اكتشافه.

وإذا كان هذا صحيحًا، فإنه يعني وجود مئات الحالات غير المشخصة في المنطقة، حسب ما أوردت "أسوشيتد برس".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى الـ200 وينتشر في 17 ولاية أميركية.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 3000 شخص، الغالبية العظمى منهم في الصين، لكنه انتشر لاحقا في عشرات البلدان وأدى إلى وفيات في معظم قارات العالم".

 

 

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