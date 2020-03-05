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فيروس كورونا.. آخر المستجدات والتطورات عربيا ودوليا

5
MARCH
2020
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تقدم "سكاي نيوز عربية" أحدث الأخبار وآخر مستجدات فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم، اليوم الخميس.
 
 
- أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن بلادها ستمنع دخول أوعبور الزوار الأجانب الذين زاروا المدن التي تشهد تفشيا لفيروسكورونا في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية خلال 14 يوما الماضية، وذلك اعتبارا من الثامن من مارس.
 
- أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي المصابين في الإقليم ثماني إصابات.
 
- السلطات في مدينة كربلاء العراقية تعلن إلغاء صلاة الجمعة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
 
- أعلنت اليابان أنها تعتزم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على جميع الزوار القادمين من الصين وكوريا الشمالية، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
 
- أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا.
 
- سجلت البوسنة أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
 
- أعلنت وزارة الصحة⁩ في الكويت تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، مرتبطتين بالسفر إلى إيران، ليصبح العدد الإجمالي 58 حالةـ وأضافت أن "الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة".
 
- كشفت السلطات الفلسطينية عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا. وتقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.
 
- أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي للفيروس المستجد وتفشيه في عدة دول.
 
- توفي شخص آخر في العراق  جراء إصابته بفيروس كورونا، والضحية الأولى كانت في إقليم كردستان العراق والثانية في بغداد.
 
- أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17.
 
- أعلنت الصين، الخميس، أن 31 شخصا توفوا جراء الفيروس، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.
 
وسجلت اللجنة الوطنية للصحة 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.
 
- في كوريا الجنوبية، اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة من 6 آلاف، وهو الرقم الأكبر خارج الصين، وذلك بعدما سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.
 
وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5766، مع 35 حالة وفاة.
 
- أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، الخميس، بعد أن تسبب فيروس كورونا بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا من مصاعب مالية.
 
- قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو اليوم إن اليابان مازالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار كورونا.
 
 
 
 
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