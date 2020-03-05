living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكرملين يكشف عن إجراءات حماية بوتين من فيروس "كورونا"

5
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، النقاب عن الإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية بغية حماية رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين أمس الأربعاء أن جميع الإجراءات المطلوبة تتخذ بغية حماية الرئيس بوتين من الفيروس الخطير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه التدابير ليست استثنائية" وبإمكان جميع المواطنين الاستعانة بها من أجل حماية أنفسهم من الوباء.

 وقال إن الأطباء المسؤولين "يفعلون كل ما يلزم لمنع تسلل فيروس كورونا إلى محيط الرئيس، والحديث يدور في الواقع عن إجراءات النظافة الوقائية العامة التي بإمكان جميع مواطني الاتحاد الروسي اتخاذها".

وأشار بيسكوف إلى أن العاصمة الروسية موسكو لم تشهد أي تدهور في وضع انتشار الفيروس الجديد الذي بدأ تفشيه في الصين أواخر العام الماضي وبلغت حصيلة ضحاياه منذ ذلك الحين أكثر من 3.1 ألف حالة وفاة وأكثر من 90 ألف إصابة على مستوى العالم، بما في ذلك ست حالات إصابة مؤكدة في روسيا.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout