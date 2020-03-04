مسؤول إيراني: كورونا هجوم بيولوجي

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ادعى رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي بأن ما أسماه نشر الخوف والهلع من تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده يدعم نظرية وجود هجوم بيولوجي منظم ضد الصين وإيران.

وقال جلالي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن دراسة ما يؤدي إليه الفيروس من حيث عدد الوفيات ومدى انتشاره ونوع الدعاية الإعلامية التي تصنعها وسائل الإعلام حول الفيروس بهدف زرع الرعب بين الناس من انتشار الفيروس يؤكد التكهنات بأنه تم إطلاق هجوم بيولوجي ضد الصين وإيران لأهداف اقتصادية".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء تسجيل 15 وفاة إضافية و586 إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الوطنية الإجمالية إلى 92 وفاة و2922 إصابة.

وحسب بيانات الحكومة، فإن الفيروس انتشر في كافة المحافظات الـ31 باستثناء واحدة في البلد الذي سجل أعلى نسبة وفيات بالوباء خارج الصين.

بيد أن تحقيقات صحفية وفيديوهات عدة أفادت بأن عدد الوفيات قد يكون بالمئات، وليس كما تقول السلطات.

واعتقلت السلطات الإيرانية الأربعاء مصورا نشر مقطع فيديو من داخل مكان تتجمع فيه عشرات الجثث، في مدينة قم، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأغلقت إيران المدارس وألغت الفعاليات الثقافية الرياضية الكبرى، وخفضت ساعات العمل.

وكانت شوارع طهران أكثر هدوءا من المعتاد الأربعاء، وفتح عدد قليل من المتاجر أبوابه.

وارتدى العديدون الأقنعة اثناء سيرهم في الشوارع التي علقت عليها لافتات كبيرة حول كيفية الوقاية من الوباء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه مستعد لمساعدة إيران في مواجهة انتشار الفيروس.

وأورد "إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك (...) الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك".

إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض العرض وقال "الشعب يعرف جيدا أنكم كاذبون ولا تقولون الحقائق"، بحسب وكالة فارس للأنباء.