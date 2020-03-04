قبرص تحتجز شابا سوريا للاشتباه في تهريبه مهاجرين

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أعلنت الشرطة القبرصية، اليوم، انها تحتجز شابا سوريا (22 عاما) بشبهة تهريب البشر بعد وصول 101 مهاجر سوري الى الشواطئ القبرصية.

واعتقل الشاب أمس بعد أن رصدت شرطة البحرية القبرصية المهاجرين السوريين قبالة منطقة كاب غريكو، على متن قارب مكتظ طوله 15 مترا قامت بجره الى مدينة باراليمني جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.

واليوم، مثل المشتبه فيه امام محكمة في باراليمني، وتقرر احتجازه لدى الشرطة 8 أيام للاشتباه في مساعدته مهاجرين على دخول البلاد في شكل غير قانوني بهدف تحقيق الربح، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وذكر المسؤول في الشرطة بيتروس زينيو ان المهاجرين خضعوا للفحص للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس "كورونا" قبل السماح لهم بالنزول الى الشاطئ.

ومن بين المهاجرين 43 طفلا، 9 منهم من دون مرافقين، و13 امرأة منهن 4 حوامل.

وأرسل المهاجرون السوريون الذين قدم معظمهم من محافظتي ادلب وحلب شمال سوريا، الى مركز استقبال على مشارف العاصمة نيقوسيا.

وذكر زينيو ان القارب ابحر من ميرسين في تركيا التي ينطلق منها في الغالب المهاجرون المتجهون الى قبرص.

وقال ان تحقيقات الشرطة الاولية اظهرت ان كلا من المهاجرين دفع ما بين 2000

و4000آلاف في مقابل نقله على القارب من تركيا.

وصرح: "نحن في حال تأهب لان هناك معلومات أن من المرجح ان تنطلق مزيد من القوارب من مرسين".