أول إصابة "كورونا" بإحدى المؤسسات الأوروبية!

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أظهرت الفحوصات، اليوم (الأربعاء)، إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بعد عودته من مهمة في إيطاليا، على ما أعلنت متحدثة باسم السلطات الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينان: «لدينا تأكيد لهذه الإصابة».

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أن نسبة الوفيات بين الإصابات المعلنة بـ«كوفيد - 19» على الصعيد العالمي بلغت نحو 3.4 في المائة، مؤكداً أن السيطرة على انتشار فيروس «كورونا الجديد» لا تزال ممكنة.



وبينما لفت المسؤول الأممي إلى أن نسبة الوفاة الناجمة عن «الإنفلونزا» الموسمية لا تتجاوز 1 في المائة، فإنه أوضح أن عدواها تنتقل بشكل أسرع من «كوفيد - 19»، ما يحسّن فرص احتواء الفيروس الجديد.



وسُجّلت حتى مساء أمس أكثر من 90 ألف إصابة على مستوى العالم، منها 3110 حالات وفاة، غالبيتها في الصين.