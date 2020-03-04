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كورونا.. روحاني يعلن إصابة كل أقاليم إيران والوفيات تتعدى 90

4
MARCH
2020
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نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا.
 
 
وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي".
 
كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلا "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم و مکاسبهم المادیة".
 
وأضاف "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات وأن البعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات و الأکاذیب".
 
ووعد الرئيس الإيراني بـ"اجتياز الأزمة في أقصر وقت ممكن وأقل عدد من الضحايا"، معربا عن تقدیره لکافة الدول التي ساعدت إیران لمواجهة فیروس کورونا.
 
يأتي تصريح روحاني بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.
 
وأشارت إلى أن تفشي الفيروس يطال عددا من المدن.
 
وذكر متحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، أن عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران بلغ 92، فيما تجاوزت الإصابات 2300 شخص،
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