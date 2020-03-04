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مرض «غامض» جديد يُهاجم قرى أثيوبية.. ينزفون من أنوفهم وأفواهم قبل أن يموتوا!

4
MARCH
2020
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أفادت تقارير بأن مرضاً غامضاً يهاجم سكان قرى إثيوبية حيث يجعلهم ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل أن يسقطوا، فيما وُجّهت اتهامات لشركة صينية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والنفط بالتسبب في انتشار المرض.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن من أبرز أعراض المرض الغامض أن عيون المصابين تتحول إلى اللون الأصفر، قبل إصابتهم بارتفاع في درجة الحرارة، ثم الشعور بفقدان الشهية والأرق، وتورم الجسد ثم الموت.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما السبب وراء هذا المرض الغامض رغم الاتهاماىت التي وجهت إلى شركة صينية تنفذ مشروعاً لبناء خط للغاز الطبيعي قريب من القرى التي تشهد انتشاراً لهذا المرض، ويهدف المشروع لبناء خط غاز بطول 767 كيلومتراً من إثيوبيا إلى جيبوتي لنقل الغاز الإثيوبي.

وكان مهندس سابق في الشركة الصينية زعم أنها كانت تسكب بانتظام على مدار 3 سنوات في موقع الحفر سوائل منها حمض الكبريتيك.

وذكرت الصحيفة أن مستشاراً للحكومة الصومالية قال إن هناك أمراضاً جديدة لم يسبق لها مثيل ظهرت في تلك المنطقة، ذكر أنه من الواضح أن الشركة الصينية تستخدم مواد كيميائية تضر بصحة الإنسان، فيما نفى مسؤولون في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حدوث أزمة صحية وبيئية، بحسب صحيفة «غارديان» البريطانية.

ونقلت «ديلي ميل» عن مصاب يدعى خضر عبدي عبد الله قوله إن «السموم التي تتدفق من حقل الغاز مع هطول الأمطار مسؤولة عن هذا الوباء»، وذكر أنه ترك مستشفى كان يعالج بها بعدما أخبره الأطباء أنهم لا يستطيعون مساعدته، وذكرت الصحيفة أنه مات لاحقاً.

الشرق الأوسط
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