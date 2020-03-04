living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد العاصفة الثلجية.. منازل "متجمدة ومرعبة" في نيويورك

4
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدت المنازل المطلة على بحيرة إيري في نيويورك "مجتمدة"، على خلفية العاصفة الثلجية التي ضربت مناطق شرقي الولايات المتحدة على مدى يومين.
 
 
ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن سكان منطقة هامبورغ في نيويورك، استيقظوا على وقع منازل مغطاة بكمية كبيرة من الجليد، مما جعلها تبدو كأكواخ مظلمة.
 
واستغل المصورون في المنطقة غير البعيدة على بحيرة إيري، الفرصة والتقطوا صورا مذهلة، أظهرت المنازل والأشجار مغطاة كاملة بالجليد، واصفين إياها بـ"المخيفة".
 
ويتخوف السكان من مدى تأثير الجليد على هياكل منازلهم، بعد ذوبانه.
 
وفي هذا الصدد، قال إد ميس، الذي عاش هناك لمدة 8 سنوات: "تبدو المنازل غير حقيقية من الخارج وكأنها مصطنعة، لكنها من الداخل مظلمة. الأمر مخيف ومرعب".
 
وأضاف: "نحن قلقون بشأن سلامة هياكل منازلنا حين يبدأ الجليد في الذوبان، وذلك بسبب ثقله على السقف".
 
ومنذ الخميس الماضي، انخفضت درجة الحرارة في هامبورغ إلى 11 درجة تحت الصفر، تزامنا مع عاصفة ثلجية ضربت المنطقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout