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78 قتيل و2499 حالة جديدة... ماذا حصد فايروس "كورونا" اليوم!

3
MARCH
2020
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سجل اليوم 78 حالة وفاة جراء الاصابة بمرض الكورونا المستجد مما جعل مجموع الوفيات لغاية الان 3164 شخص، وكانت الصين قد سجلت 33 حالة وفاة وايطاليا 27

أما عدد الاصابات اليوم فوصل الى 2499 حالة والمفاجئة كانت عن تعرض اكثر من 800 شخص في كل من كوريا الجنوبية وايران واكثر من 400 شخص في ايطاليا فيما شهدت الصين تراجع في نسبة عدد المصابين الى 126 شخص، مما جعل مجموع المصابين لغاية الان 92823 حالة 

أغلق ملف 51633 مريض حيث تم شفاء 48469 شخص اي بنسبة 94% وتوفي 3164 شخص بنسبة 6%

اما من الحالات المستمرة لغاية الان هناك 34029 شخص حالتهم مستقرة اي بنسبة 83% في مقابل 7161 حالتهم حرجة من أصل 41190 شخص

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