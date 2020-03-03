كورونا يتمدد.. إصابة 23 نائباً!

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أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 2336، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 77.



وتحولت إيران إلى بؤرة لفيروس كورونا المعروف أيضا باسم "كوفيد 19"، في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت مصدرا لإصابة كثيرين في الإقليم بهذا الفيروس، الذي يسبب التهابا رئويا حادا.

واستهدف كورونا كذلك البرلمان الإيراني، حيث أصيب 23 نائبا بالفيروس المستجد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين.



وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 90914 بينها 3116 وفاة في 76 بلدا.