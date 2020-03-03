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دفعة جديدة لبايدن قبل "الثلاثاء الكبير"

3
MARCH
2020
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أعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة ييت بوتيدجيدج، الاثنين، دعمه لمنافسه السابق جو بايدن، مما أعطى زخما جديدا لآمال نائب الرئيس السابق بنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد يوم من انسحاب بوتيدجيدج نفسه من السباق.
 
وقال بوتيدجيدج: "أنا مسرور لتأييد ودعم جو بايدن لمنصب الرئيس"، قبل صعود الأخير إلى المنصة خلال مهرجان انتخابي في دالاس عشية الثلاثاء الكبير، حين يصوت سكان تكساس و13 ولاية أخرى لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.
 
وقال بوتيدجيدج وبايدن يقف إلى جانبه: "أنا أبحث عن رئيس يستخلص الأفضل من داخل كل واحد منا، وأنا أشجع كل من كان جزءا من حملتي الانتخابية على الانضمام إلي، لأننا وجدنا هذا القائد في نائب الرئيس الذي سيصبح رئيسا قريبا، جو بايدن".
 
وأضاف: "لدينا سياسة في الوقت الراهن يبدو فيها صاحب الصوت الأعلى وكأنه هو على صواب. نحن بحاجة إلى سياسة تتمحور حول اللياقة. هذا ما مارسه جو بايدن طوال حياته".
 
واتحد الخصمان السابقان لرغبتهما في إيصال مرشح معتدل عن الحزب الديمقراطي، ولقطع الطريق على اليساري بيرني ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت.
 
وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي لمواجهة ترامب في نوفمبر المقبل، بعد 3 جولات قوية في 3 ولايات.
 
لكن بايدن استعاد قوته بفوز مفاجئ السبت في ساوث كارولينا، لكن هذا لم يبدد قلق المؤسسة الديمقراطية العميق بشأن فوز محتمل ساندرز بالترشيح.
 
ووصف بايدن بوتيدجيدج بأنه "رجل يتمتع بنزاهة هائلة"، مشيرا إلى أنه "يذكرني بابني بو"، الذي توفي بالسرطان عام 2015، وأضاف: "هذا أكبر إطراء يمكن أن أقدمه لرجل أو امرأة"، مقرا باللحظة "الحلوة والمرة" بالنسبة لأنصار بوتيدجيدج.
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