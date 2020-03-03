إصابات "كورونا" في كوريا الجنوبية تقترب من الـ5 آلاف

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سجلت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، 477 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى قرابة 5 آلاف، وهو العدد الأكبر في أي دولة خارج الصين.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حتى ظهيرة الثلاثاء في كوريا الجنوبية 4812.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية وفاة شخصين آخرين، مما يرفع عدد ضحايا الفيروس في البلد الآسيوي إلى 28، وفق "فرانس برس".

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، حيث أخضعت السلطات للفحص أكثر من 260 ألف شخص مرتبطين بكنيسة شينتشونجي، وهي طائفة دينية على علاقة بأكثر من نصف الإصابات.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، كما ومددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

وحذر البنك المركزي من تسجيل الاقتصاد الـ12 في العالم نموا سلبيا في الفصل الأول من العام، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يضر بالتصدير والاستهلاك على حد سواء.

سيدة نشرت الفيروس

وكانت سيدة من اتباع كنيسة شينتشونجي تبلغ 61 عاما أصيبت بالفيروس في 10 فبراير، لكنها منذ ذلك الحين حضرت 4 قداديس على الأقل في دايغو، رابع أكبر مدينة في البلاد بعدد سكان يبلغ نحو 2.5 مليون نسمة.

واعتذر لي مان هي، مؤسس الطائفة الدينية السرية البالغ 88 عاما، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني عن مسؤولية كنيسته في تفشي المرض، مشددا أن كنيسته تتعاون مع الحكومة لاحتواء الإصابات.

وتقدمت سلطات مدينة سيول بشكوى قانونية ضد لي ومسؤولين آخرين في كنيسته، تتهمهم بالقتل وجرائم أخرى.

ومن بين 4812 إصابة في جميع أنحاء البلاد، فإن نحو 90 بالمئة منها سجلت في دايغو ومقاطعة جيونغسانغ الشمالية المجاورة.

وأخضعت كوريا الجنوبية حتى الآن أكثر من 125 ألف شخص يحتمل إصابتهم بالفيروس للفحص الطبي، حيث من المتوقع أن ترتفع أرقام الإصابات أكثر.