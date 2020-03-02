living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إندونيسيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

2
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الاثنين، إن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة لتُسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.
 
وجاء اكتشاف الحالتين بعد أن أثار خبراء طبيون مخاوف من غياب الحيطة ووجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 260 مليون نسمة في حين دافعت السلطات عن عمليات الفحص.
 
وقال ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي إن امرأة تبلغ من العمر 64 عاما وابنتها (31 عاما) أصيبتا بالفيروس بعد اتصالهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.
 
وأضاف الرئيس الإندونيسي: "تلقيت صباح اليوم تقريرا بأن التحاليل أثبتت إصابة المرأة وابنتها بفيروس كورونا"، وبيّن أن المرأتان تتلقان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا، حسبما ذكرت "رويترز".
 
من جانبه أوضح وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو للصحفيين أن الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا، وبأن السلطات تبحث عن كل الأشخاص الذين كانت الزائرة اليابانية على اتصال بهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout