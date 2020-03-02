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حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: أول حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لشخص قادم من إيران

2
MARCH
2020
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أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في الولاية.
 
وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية تعود لشخص قادم من إيران.
 
وأضاف، لقد تم عزل الشخص لا يوجد سبب يدعو للقلق غير المبرر، فالمخاطر لا تزال منخفضة في نيويورك".
 
وشدد، "نحن نتعامل مع هذه المسألة بجد، وسنقدم معلومات إضافية عندما يصبح ذلك متاحا".
 
كانت السلطات الصينية أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة تتخطى الـ 80 ألفا.
 
يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.
 
ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
 
وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقارب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد.
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