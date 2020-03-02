فرنسا مستعدة للمساهمة في إيقاف تدفق المهاجرين

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لمساعدة اليونان وبلغاريا على حماية الحدود من تدفق المهاجرين.

وقد أعلنت تركيا أنه لم يعد بإمكانها كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، وفتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر" إن فرنسا تتضامن مع اليونان وبلغاريا وتبدي الاستعداد للمساهمة في جهود الدول الأوروبية ومساعدتها في حماية الحدود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أمس الأحد، إن مشكلة اللاجئين تهدد أمن البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، أمس إن 76358 مهاجرا عبروا الحدود حتى الآن. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية اليونانية إن ما تعلنه تركيا عن تسلل عشرات آلاف المهاجرين إلى اليونان عار من الصحة.