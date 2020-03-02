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اليابان تستعد للإعلان عن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

2
MARCH
2020
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مناقشة في لجنة الميزانية بالمجلس الأعلى بالبرلمان، أن حكومته تعتزم الإسراع في إعداد مجموعة من التشريعات، بما في ذلك احتمال إعلان حالة الطوارئ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، بحسب وسائل إعلام محلية.
 
وقال آبي: "سنقوم على الفور بإعداد تشريع في حالة حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات، بما في ذلك إعداد التدابير المتعلقة بالإعلان المحتمل عن حالة الطوارئ".
 
وفقًا لرئيس الوزراء، على خلفية انتشار العدوى، تقوم الحكومة اليابانية أيضًا بتجهيز مجموعة من المساعدات الاقتصادية الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 270 مليار ين (أكثر من 2.5 مليار دولار).
 
حتى الآن، تم الإبلاغ عن 961 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان. توفي اثنا عشر شخصا. الجزء الأكبر من المصابين، 705 أشخاص، هم ركاب وطاقم السفينة السياحية دياموند برينسيس.
 
يذكر أنه تم إغلاق جميع المدارس في شمال اليابان، الأربعاء الماضي، بسبب تهديد فيروس كورونا.
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