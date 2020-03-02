فيروس كورونا.. أحدث الأخبار وآخر المستجدات

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تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح.

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.

الولايات المتحدة تسجل ثاني وفاة

توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا في منطقة سياتل بالولايات المتحدة السبت، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأميركية.

والسبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينيات من عمره كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

كذلك سجلت أول إصابة بكورونا في نيويورك بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الأحد، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت مؤخرا في إيران.

ووضعت المرأة في الحجر بمنزلها، وقالت وكالة الصحة بمدينة نيويورك إنها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

وصرح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في بيان: "قلنا من البداية إن الأمر مجرد مسألة وقت قبل اكتشاف حالة من فيروس كورونا في نيويورك".

وبدوره ذكر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن المريضة التي وضعت "في بيئة تحت السيطرة منذ وصولها إلى نيويورك"، تعاني صعوبات تنفسية لكن حالتها لا تعتبر "خطرة".

إصابات بالمئات في كوريا الجنوبية

سجلت 476 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من 4000 حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الاثنين.

كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة وهو ما يرفع عدد الوفيات الى 22 في كوريا الجنوبية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها.

ارتفاع في وفيات كورونا بإيران

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وأضاف جهانبور: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. عدد الوفيات 54"، داعيا الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.

من جانبه قال سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي يوم الأحد، إن إيران ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

إسرائيل تعلن ارتفاعا بإصابات كورونا

أكدت إسرائيل رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت وزارة الصحة الأحد، إن اثنين من المصابين عادا بالعدوى من رحلة إلى إيطاليا بينما أصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل، مضيفة أن الثلاثة يعانون من أعراض طفيفة.

الجزائر ترصد إصابتين جديدتين

أفادت وزارة الصحة الجزائرية صباح الاثنين بأنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وصل إلى 89071، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3044، وتعافى من المرض 45074.