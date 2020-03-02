الكرملين يرد على دعوة أردوغان روسيا للتنحّي عن سوريا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على دعوة الرئيس التركي موسكو لسحب قواتها من سوريا، أن روسيا الدولة الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية.

وقال بيسكوف، إن روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية، وأضاف: "جميع القوات العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مؤكدا أن الجيش السوري يحارب الإرهابيين، الذين تعهدت تركيا بإلغاء نشاطهم هناك بموجب اتفاقات سوتشي.

كما أشار بيسكوف، إلى أن الإرهابيين في سوريا يضربون المنشآت العسكرية الروسية، وقال: "لذا، ورغم أي تصريح، ستستمر المعركة ضد هذه العناصر الإرهابية".

وجدد بيسكوف التأكيد على لقاء القمة المزمع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل.