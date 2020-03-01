الجيش السوري أسقط 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب

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أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بأن دفاعات الجيش السوري أسقطت اليوم الأحد 6 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب.

وأعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

وأضاف "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وتابع "إن الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري، وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي".