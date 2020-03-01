living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منظمة الصحة العالمية تبعث برسالة طمأنة بشأن كورونا

1
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن حالة الذعر التي تشهدها الأسواق العالمية بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد أمر غير مبرر.

وقال تيدروس أدهانوم غبيريسوس، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": "يجب أن تهدأ الأسواق العالمية وتحاول رؤية الواقع، نحن بحاجة إلى أن نكون عقلانيين. اللاعقلانية لا تساعد، يجب أن نتعامل مع الحقائق".

وأضاف غبيريسوس أن الرد العام حتى الآن، يجب أن يركز على الحقائق بدلًا من الخوف، متابعًا: "نحن بحاجة إلى النظر في الأرقام، نحتاج إلى الالتفات للحقائق، وفعل الشيء الصحيح بدلًا من الذعر، الذعر هو الأسوأ".

وأشار إلى أن الحقائق الملموسة على الأرض الآن تؤكد إمكانية احتواء الفيروس، لكن فرصة الاحتواء تتضاءل، مضيفًا: "لذلك نحن بحاجة للاستعداد معًا لمواجهة الوباء العالمي".

واختتم مدير منظمة الصحة العالمية حديثه بالقول إن "جهود الاحتواء تنجح، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نكون متأكدين، هذا الشيء يمكن أن يغير اتجاهه ويصبح أسوأ، ولهذا السبب نحن نستعد للأسوأ".

وانتقل الفيروس القاتل الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية العام الماضي، إلى أكثر من 60 دولة، وقتل قرابة الثلاثة آلاف شخص، وأصاب ما يزيد على 85 ألف شخص، وفي حين يتباطأ معدل الإصابة والوفاة في الصين، فإنه آخذ في الازدياد في أماكن أخرى.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية في عام 2008، وبلغت خسائرها نحو 5 تريليونات دولار، مع تركيز المستثمرين على مخاوف تفشي الوباء وتعطيل الاقتصاد العالمي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout