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الأمم المتحدة تكشف عدد المهاجرين على الحدود بين تركيا واليونان

1
MARCH
2020
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قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ١٣ ألف مهاجر، موجودون على الحدود بين تركيا واليونان، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الاتحاد الأوروبي من استمرار تدفق اللاجئين، عبر الحدود، بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، يوم السبت، على صفحتها الرسمية على "تويتر".

 

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف، أمس الجمعة، إن المنظمة لم تلحظ أية زيادة في تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان.

 

وجاءت تصريحات تشيشيركوف، تعليقا على احتمال زيادة في تدفق اللاجئين إلى اليونان، بعد إعلان السلطات التركية فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا، التي قال فيها "لم نشهد أية زيادة في التدفق إلى اليونان".

 

وتابع: "اليونان كانت تستقبل طالبي اللجوء منذ فترة طويلة، ولكن مستوى التدفق بقي على ما هو عليه منذ أول العام، وغالبا في الأشهر الباردة تكون الحركة أقل، وذروة التدفق تكون في الصيف".

 

وقرر الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية، استغرق ساعات في العاصمة أنقرة، الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا.

 

وفي نفس السياق، أعلنت مصادر حكومية أن اليونان قامت بتعزيز حدودها البحرية والبرية لأقصى درجة ممكنة، بسبب عبور الكثير من السوريين عن طريق تركيا إلى الحدود مع اليونان.

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