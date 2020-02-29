إيران تنفي تقارير عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا

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اتهمت دول ومنظمات غربية إيران بالتستر على معلومات حول انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. وتتحدث إيران عن وفاة أقل من 50 شخصا بسبب الإصابة بالفيروس، وتقول بأن تقارير عن موت أكثر من 200 شخص "لا أساس لها من الصحة."

نفت إيران اليوم السبت تقارير إعلامية تتحدث عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا المستجد واصفة إياها بـ"مزاعم لا صحة لها".

وكانت قناة "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلت يوم أمس الجمعة عن "مصادر صحية إيرانية" لم تسمها، أنّ ثمة 210 حالة وفاة على الأقل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد-19". وقالت القناة، نقلاً عن مصادرها، إنّ غالبية الوفيات سجّلت في قم وطهران.

واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ما وصفه بـ"الإعلام الأجنبي" بنشر معلومات خاطئة عن انتشار الفيروس في إيران. وقال إنّ "المزاعم التي تنشر في الإعلام الأجنبي لا صحة لها، وما تقدمه وزارة الصحة كإحصاءات نهائية يتم استنتاجها بحسب أحدث النتائج المخبرية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "ارنا".

في المقابل أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل تسع وفيات جديدة وارتفاعاً بنسبة 53% للإصابات خلال الساعات الـ24 الاخيرة، ما يرفع الحصيلة إلى 43 وفاة و593 إصابة. وهذا أعلى عدد من الإصابات الجديدة التي تسجّل في يوم واحد منذ إعلان أول وفاة في مدينة قم في 19 شباط/فبراير.

ويعدّ عدد الوفيات في إيران جراء الفيروس الأكبر في العالم إذا ما جرى استثناء الصينحيث كان بدأ انتشار الوباء. وبين المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا العدوى نائبة الرئيس معصومة ابتكار، وهي واحدة من سبعة نواب للرئيس حسن روحاني، بالإضافة إلى نائب وزير الصحة ايرج حريرجي.

وسجّلت العديد من الدول المجاورة لإيران إصابات لدى أشخاص كانوا زاروها حديثاً، وفرضت غالبيتها قيودا على السفر إلى الجمهورية الإسلامية ومنها. والأربعاء، فرضت السلطات الإيرانية قيودا على الرحلات المحلية لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس أو يشتبه بإصابتهم به.