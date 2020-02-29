وفاة نائب ايراني ..

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توفي النائب المنتخب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن مدينة "آستانة اشرفية" بمحافظة جيلان ،شمال ايران،" محمد علي رمضاني" مساء الجمعة بعد اصابته بالانفلونزا.

واشار النائب عن مدينة آستانة اشرفية وبندر كياشهر، محمد حسين قرباني، الى ان رمضاني شارك في الدفاع المقدس اثناء الحرب المفروضة في الثمانينات التي شنها نظام صدام البائد وكان يعاني من اعراض الاصابة بالاسلحة الكيميائية، وفاز في انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي التي اقيمت يوم الجمعة 21 شباط الحالي بعد ان حصل على غالبية الاصوات.